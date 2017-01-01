В 2017 году ученые хотят сделать первое фото черной дыры и запустить в РФ беспилотные авто

Первое фото черной дыры, доставка нового модуля на российский сегмент МКС, энергетический запуск реактора ПИК, а также беспилотные автомобили в городах России - такие события ожидаются в науке в 2017 году. Снимок черной дыры

В апреле международная группа ученых, входящих в проект Event Horizon Telescope, впервые попытается получить снимок горизонта событий черной дыры - предела, из-за которого попадающие в дыру материя или излучение уже не могут вернуться.

Астрономы объединят девять радиотелескопов по всему миру и попытаются разглядеть Стрелец A* - черную дыру, предположительно находящуюся в центре нашей галактики. Расстояние до нее составляет около 25 тыс. световых лет.

На Международной космической станции с марта 2017 года временно сократится число российских космонавтов с трех до двух человек до того, как в сегменте России появится модуль "Наука" для установки на станции нового научного оборудования и организации рабочих мест. Его запуск запланирован на конец 2017 года.

Всего в новом году Россия планирует запустить четыре пилотируемых корабля "Союз МС" на МКС (27 марта, 29 мая, 12 сентября и 26 октября) и три грузовых "Прогресса" (2 февраля, 14 июня и 12 октября). "Кассини"

15 сентября в 16:07 по московскому времени космический аппарат "Кассини" закончит свое существование, сгорев в атмосфере Сатурна. Финальную серию маневров "Кассини" начнет 22 апреля.

"Кассини" со спускаемым модулем "Гюйгенс" на борту был запущен NASA к Сатурну почти 20 лет назад. Он открыл гейзеры на Энцеладе, метановое озеро на Титане, а также исследовал гигантские шторма в атмосфере самой планеты.

Реактор ПИК

На 2017 год запланирован энергетический пуск реактора ПИК, который находится в Гатчине, под Санкт-Петербургом. Реактор начали строить еще в 1976 году, однако после чернобыльской аварии строительство остановили, а решение достраивать реактор было принято лишь в 2007 году.

Реактор предназначен для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий, ядерной физики, физики конденсированного состояния, материаловедения, молекулярной биофизики, производства изотопов и других областях. Его физический пуск на минимальной мощности состоялся в конце 2011-го - начале 2012 года. Энергетический пуск предполагает запуск реактора на проектной мощности. Регулярное использование реактора планируется начать в 2018-2019 годах. Беспилотный транспорт

Транспортная компания Traft уже в следующем году планирует начать использовать беспилотные грузовики в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В кабине такого автомобиля будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в работу системы.

Также в Москве в 2017 году компания "Делимобиль" планирует тестирование беспилотных машин каршеринга. Если испытания пройдут успешно, аренда машин начнется в 2018-2019 годах. На первое время автомобили будут сдаваться в аренду с водителем.

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