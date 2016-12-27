Китай к 2020 году запустит свой первый зонд для исследования Марса

Китай планирует к 2020 году осуществить запуск своего первого зонда для исследования Марса, говорится в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям.

"Китай планирует запустить свой первый зонд для исследования Марса к 2020 году, чтобы проводить исследования на орбите", — говорится в документе.

В нем отмечается, что Китай также намерен изучить ключевые технологии не только для исследований на орбите, но также для посадки и изучения поверхности Марса. Зонд также будет изучать астероиды, систему планеты Юпитер.

В начале ноября Китай произвел успешный запуск своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Ранее сообщалось, что китайские ученые планируют использовать ее в рамках программы страны по исследованию Марса для вывода зонда.