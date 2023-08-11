В Кузбассе впервые в России нашли останки хищного динозавра мелового периода

Окаменевший фрагмент скелета теропода - хищного динозавра мелового периода - обнаружен на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Чебулинском районе Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области, находку сделал экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея, проводя мониторинг у подножия Шестаковского яра на берегу реки Кия. Мониторинг местонахождения Шестаково-1 показал, что монолит песчаника содержит несколько десятков хорошо сохранившихся костей, включая кости конечностей теропода в сочленении.

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По предварительным оценкам, динозавр, обитавший на этой территории 125 миллионов лет назад, был ростом около метра, а в длину - почти два метра с учетом хвоста. Уже определено, что ископаемые остатки вероятнее всего принадлежат представителю семейства дромеозаврид. Для определения видовой принадлежности теропода ученым понадобится препарировать палеонтологический материал из монолита, а затем провести сравнительный анализ. В исследованиях скелета, которые будут проводиться с применением томографии и электронного микроскопирования, примут участие ведущие палеонтологи страны.

Найденная окаменелость сейчас находится в филиале Кузбасского государственного краеведческого музея в деревне Шестаково. Процесс очистки находок такого размера как правило занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. После того, как ископаемый образец будет полностью препарирован и готов к транспортировке, его доставят в Кемерово.

"Новое открытие кузбасских ученых - настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования", - цитирует пресс-служба главу Кузбасса Сергея Цивилева.

Справка "РГ"