В Кузбассе впервые в России нашли останки хищного динозавра мелового периода
Окаменевший фрагмент скелета теропода - хищного динозавра мелового периода - обнаружен на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Чебулинском районе Кузбасса.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области, находку сделал экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея, проводя мониторинг у подножия Шестаковского яра на берегу реки Кия. Мониторинг местонахождения Шестаково-1 показал, что монолит песчаника содержит несколько десятков хорошо сохранившихся костей, включая кости конечностей теропода в сочленении.
По предварительным оценкам, динозавр, обитавший на этой территории 125 миллионов лет назад, был ростом около метра, а в длину - почти два метра с учетом хвоста. Уже определено, что ископаемые остатки вероятнее всего принадлежат представителю семейства дромеозаврид. Для определения видовой принадлежности теропода ученым понадобится препарировать палеонтологический материал из монолита, а затем провести сравнительный анализ. В исследованиях скелета, которые будут проводиться с применением томографии и электронного микроскопирования, примут участие ведущие палеонтологи страны.
Найденная окаменелость сейчас находится в филиале Кузбасского государственного краеведческого музея в деревне Шестаково. Процесс очистки находок такого размера как правило занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. После того, как ископаемый образец будет полностью препарирован и готов к транспортировке, его доставят в Кемерово.
"Новое открытие кузбасских ученых - настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования", - цитирует пресс-служба главу Кузбасса Сергея Цивилева.
Справка "РГ"
Шестаковский палеонтологический комплекс, открытый в 1950-х годах, - уникальное и одно из крупнейших в мире местонахождений хорошо сохранившихся окаменелостей динозавров и других представителей доисторической фауны. Так, именно здесь несколько лет назад были найдены полные скелеты пситтакозавров сибирских - растительноядных ящеров-попугаев. Кроме того, в районе Шестаково сосредоточены многие другие - археологические, геологические и природные - достопримечательности, что делает это место привлекательным для развития разных видов туризма.