$83.65-0.3191.63+0.67

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня

Затяжная магнитная буря накроет Землю в период с 18 по 24 июня, ее пик придется на 20 июня, сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA).

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня
© Shutterstock

По данным Центра, с 18 по 20 июня солнечная буря достигнет своего пика G5, а 20 июня станет самым опасным днем этого периода. В этот период люди, чувствительные к погодным условиям, должны быть осторожными. Магнитные бури это явление, которое вызвано возмущениями магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители