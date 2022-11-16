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16 ноября

Космический корабль Orion стартовал к Луне перед полетом астронавтов

Мир24иещё 9

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion стартовала к Луне в рамках подготовки полета астронавтов к спутнику Земли, передает «Интерфакс».

НАСА впервые запустило лунную сверхтяжелую ракету SLS
Фото: Мир24Мир24

По данным NASA, в ходе тестовой миссии Artemis 1 космический корабль пробудет на орбите Луны несколько недель, после чего вернется к Земле и приводнится в Тихом океане. Экипаж в составе четырех астронавтов в рамках миссии Artemis 2 планируется отправить к Луне в 2024 году. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. Миссия Artemis 3, запланированная на 2025 год, подразумевает высадку на поверхность Луны.

Программа Artemis включает возвращение американских астронавтов на Луну, строительство окололунной станции и подготовку условий для возможной колонизации спутника Земли в будущем.

Ранее ученые из израильского Университета имени Бен-Гуриона разработали проект получения энергии на Луне. Они предложили использовать фотогальванические батареи, расставленные определенным образом на поверхности спутника Земли.

Наука,NASA,
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