НАСА впервые запустило лунную сверхтяжелую ракету SLS

По данным NASA, в ходе тестовой миссии Artemis 1 космический корабль пробудет на орбите Луны несколько недель, после чего вернется к Земле и приводнится в Тихом океане. Экипаж в составе четырех астронавтов в рамках миссии Artemis 2 планируется отправить к Луне в 2024 году. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. Миссия Artemis 3, запланированная на 2025 год, подразумевает высадку на поверхность Луны.