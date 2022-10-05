Ученые изобрели самую белую в мире краску для автомобилей

В 2019 году ученые из Массачусетского технологического института изобрели самую черную краску, поглощающую до 99,9 процента всего видимого света — даже больше, чем знаменитая Vantablack. Теперь у нее появился антипод — самая белая краска в мире, разработанная в американском университете Пердью. На самом деле изобретено покрытие давно, а год назад его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса, однако только сейчас его сделали достаточно тонким для покрытия автомобилей и другого транспорта.

Благодаря входящим в состав краски наночастицам сульфата бария она отражает 98,1 процента солнечного света. Это позволяет охладить поверхность, на которую она нанесена, более чем на 4,5 градуса Цельсия.

Однако у изначального варианта был серьезный недостаток: для достижения эффекта толщина слоя должна была составлять не менее 400 микрон, что заметно ограничивало область ее применения. Потому ученые продолжили экспериментировать с составом.

Их последней разработкой стала высокопористая краска с нанопластинками вместо сферических наночастиц, использующая в качестве пигмента гексагональный нитрид бора — вещество, обычно применяемое в смазочных материалах. Ее отражательные способности чуть ниже — 97,8 процента, однако толщина меньше на 250 микрон.

Еще одно преимущество нового варианта краски — сниженный на 80 процентов вес, открывающий колоссальные возможности для применения. Теперь в самый белый цвет можно красить автомобили, а также самолеты и космические корабли. Правда, множество сияюще-белых машин на дороге может слепит водителей и пешеходов, но о таком эффекте ученые умалчивают.