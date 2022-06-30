Причину необычной внешности морских драконов нашли в их ДНК

Морские драконы считаются одними из самых необычных существ в мире. Они похожи на дрейфующий лист морской травы, лишены зубов и ребер, а их позвоночник сильно изогнут.

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Ученые из Университета штата Орегон нашли причину особенностей морского дракона, расшифровав его геном. Так, у них отсутствует одна из ключевых для млекопитающих группа генов, сообщает PNAS.

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«Исследование приоткрыло завесу над эволюцией специфических черт морских драконов и выявило интригующие эволюционные аспекты этого необычного семейства позвоночных, Syngnathidae, в целом», – говорится в тексте научной работы.

К семейству Syngnathidae также принадлежат морские коньки и морские иглы. Они известны тем, что у них развилась мужская беременность.

«Эта группа просто крутая по ряду разных причин. Но морские драконы выглядят странными даже в группе и без того чудаковатых рыб», – отметил исследователь эволюционной геномики Клейтон Смолл.

Ученые проанализировали и сравнили геномы двух видов морских драконов: лиственного и обыкновенного. Оба обитают в прохладных водах у южных берегов Австралии.

Результаты показали, что их генетический код содержит «удивительно большое» по сравнению с сородичами количество повторяющихся последовательностей ДНК, также известных как «прыгающие гены» или транспозоны. Они быстро перемещаются по геному и могут вызвать стремительные генетические изменения. Ученые подчеркнули, что эволюция морских драконов была действительно быстрой с геологической точки зрения – они обзавелись необычными чертами за последние 50 миллионов лет, с тех пор как выделились в особую группу.

Кроме того, у морских драконов отсутствуют гены, управляющие формированием лицевых структур, зубов, конечностей и даже частей центральной нервной системы. Декоративные придатки морских драконов, позволяющие мимикрировать под окружающую среду, вероятно, произошли от шипов. Костные опоры отличались от твердых и негибких костей других рыб и крепились с помощью коллагеновой ткани.