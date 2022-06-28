Обнаружены более пригодные для жизни планеты, не похожие на Землю

Ученые из Цюрихского университета в Швейцарии обнаружили более пригодные для жизни планеты по сравнению с Землей - исследование было опубликовано на официальном сайте университета.

Фото: Mike Brown/Caltech Mike Brown/Caltech

Оказалось, что скалистые экзопланеты с атмосферой из водорода и гелия являются достаточно теплыми, чтобы на их поверхности образовались необходимые для развития жизни водоемы.

Исследователи создали модель развития пяти тысяч подобных планет и выяснили, что в определенных условиях планеты способны сохранять пригодные для жизни условия на поверхности в течение восьми миллиардов лет даже без излучения звезд. Это возможно благодаря плотной атмосфере и теплу недр планеты, которые создают необходимый для водоемов парниковый эффект.

Авторы работы подчеркнули, что жизнь на этих планетах не будет похожа на земную - существам придется приспособиться к очень высокому давлению около 100-1000 бар – на Земле такое наблюдается только на дне океана.