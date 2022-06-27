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27 июня

Ученые смогли узнать, где на Марсе стоит искать жизнь

Свободная прессаиещё 3

Ученые из Университета Теннесси в Ноксвилле смогли определить на Марсе потенциально пригодные для жизни подземные районы, при помощи анализа материалов из Антарктиды.

Ученые обнаружили марсианские условия в антарктическом "кровавом водопаде"
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Ученые собрали образцы рассола водопада Блад-Фоллс на антарктическом леднике Тейлор. В народе его называют «кровавым водопадом» из-за красных от оксида железа отложений. Изучив собранную жидкость, которая вытекает из изолированного в течение тысяч лет резервуара, они узнали, что в ней содержатся крупицы материала из подповерхностной среды, где обитает множество микробных сообществ.

В лабораторных условиях они выяснили, что жидкость состоит из карбонатов, а красный цвет придают растворенные ионы железа. Но если в некоторых местах на Земле в подобных условиях образуются минералы железа, то в Блад-Фоллс рассол превращается в аморфные наносферы, содержащие железо и множество других элементов, таких как хлор и натрий. Именно такой состав был обнаружен в марсианском кратере Гейл, где работал аппарат Curiosity.

Поэтому ученые считают, что именно условия в водоеме наиболее приближены к марсианским. В дальнейшем ученые намерены выяснить, в каких именно подземных резервуарах на Марсе стоит искать жизнь, пишет Газета.ру.

Ранее сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал о способе создания на Марсе плотной атмосферы и превращения его во вторую Землю.

Наука,Жизнь на Марсе,РАН,
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