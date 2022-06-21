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21 июня

Ученые предупредили о бессимптомной оспе обезьян

РИА "ФедералПресс"иещё 1

«Привитые от натуральной оспы люди сохраняют иммунитет в течение всей жизни, но насколько он предотвращает носительство вируса обезьяньей оспы, никто не изучал», – отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он заявил, что невакцинированный человек может быть бессимптомным носителем, но с маленькой вероятностью. По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, бессимптомное заболевание оспой стоит подтвердить научно, передают «Известия». Напомним, в Республике Алтай готовятся к распространению оспы обезьян. Власти планируют развернуть инфекционный госпиталь. Об этом «ФедералПресс» сообщили в минздраве региона. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Академик Зверев рассказал о течении болезни у инфицированных оспой обезьян
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Наука,Алексей Аграновский,Полина Зиновьева,Сергей Нетесов,МГУ,
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