Академик Зверев рассказал о течении болезни у инфицированных оспой обезьян

«Привитые от натуральной оспы люди сохраняют иммунитет в течение всей жизни, но насколько он предотвращает носительство вируса обезьяньей оспы, никто не изучал», – отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он заявил, что невакцинированный человек может быть бессимптомным носителем, но с маленькой вероятностью. По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, бессимптомное заболевание оспой стоит подтвердить научно, передают «Известия». Напомним, в Республике Алтай готовятся к распространению оспы обезьян. Власти планируют развернуть инфекционный госпиталь. Об этом «ФедералПресс» сообщили в минздраве региона. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева