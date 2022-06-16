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16 июня

Биохимики открыли аминокислоту, помогающую худеть

Газета.Ruиещё 1

Аминокислоту, вырабатывающуюся в процессе физических нагрузок и способную подавлять аппетит, обнаружили биохимики из Стэнфордского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature.

Биохимики открыли аминокислоту, помогающую худеть
Фото: DepositphotosDepositphotos

О существовании аминокислоты lac-phe, которая образуется после физических нагрузок при реакции аминокислоты фенилаланина и молочной кислоты было известно и ранее, но ее роль оставалась неизвестной.

Ученые заставили пять мышей бегать до изнеможения на беговой дорожке. Измерив концентрацию lac-phe в сыворотке крови, исследователи обнаружили, что ее уровень поднялся по сравнению с другими молекулами больше всего. После этого ученые в течение 10 дней вводили 12 мышам с ожирением либо lac-phe, либо солевой раствор. Получавшие lac-phe мыши на протяжении 12 часов после инъекции потребляли в два раза меньше пищи, чем контрольная группа, и постепенно теряли вес. При этом введение lac-phe мышам без ожирения на потребление пищи не повлияло.

Дальнейшие наблюдения показали, что уровень lac-phe во время тренировок повышается и у людей. Но влияние аминокислоты на аппетит для людей пока не изучалось.

«Возможно, при ожирении гематоэнцефалический барьер имеет повышенную проницаемость для lac-phe, и аминокислота получает лучший доступ к мозгу, эффективнее подавляя аппетит», — отметили авторы работы.

Исследователи рассчитывают, что в перспективе полученные данные позволят создать новые препараты для лечения ожирения. Их можно будет использовать для контроля аппетита в случаях, когда человек не может заниматься спортом из-за старости или болезней.

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