На Марсе нашли мусор

Мусор можно найти практически где угодно: и в глубинах океана, и просто под поверхностью Земли. Как оказалось, найти мусор можно и на Марсе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Представители NASA рассказали, что марсоход Perseverance, в процессе поиска намёков на существование в прошлом микробной марсианской жизни, обнаружил обломки посадочного материала, застрявшие в зазубренной скале.

В дальнейшем учёные выяснили, что это термоматериал, который космическое агентство использовало для защиты Perseverance от экстремальных температур во время его полёта на Красную планету и падения в марсианскую атмосферу.