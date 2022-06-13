Половина случаев болезни Альцгеймера оказалась новым видом деменции

Почти половина случаев деменции приходится на недавно открытую ее разновидность, обнаружили специалисты из Университета Кентукки. Подробности они изложили в статье в журнале Acta Neuropathologica.

В 2019 году международная группа ученых открыла новую форму деменции - позднюю лимбическую ТДП-43 энцефалопатию (LATE). От прочих видов деменции ее отличает позднее начало (после 80 лет), проблемы с памятью при отсутствии расстройств речи и поведения и частое сочетание со склеротическими поражениями гиппокампа. Исследователи проанализировали сведения о более чем 6000 умерших от деменции пациентов из пяти стран на трех континентах, включая результаты вскрытия, генетические и клинические данные.

Оказалось, до 40% случаев деменции приходилось на LATE. Кроме того, от LATE страдали до 50% пациентов, у которых изначально диагностировали болезнь Альцгеймера.