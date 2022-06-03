Изменение климата спровоцировало озеленение Альп

Исследователи из Базельского университета и Университета Лозанны, Швейцария, с помощью спутниковых фотографий доказали, что растительность в Альпах поднялась выше деревьев почти на 80%. Исследование описано в журнале Science.
Изменение климата ведет к тому, что Альпы, как и Арктика, становятся все более зелеными. Снежный покров тоже уменьшается – почти на 10% от всей площади, хотя эти изменения уже можно наблюдать из космоса.
Ученые из Швейцарии вместе с коллегами из Финляндии и Нидерландов сравнили снежный покров и растительность на снимках со спутников, сделанных в 1984 и 2021 годах. Биомасса растений над линией роста деревьев увеличилась более чем на 77% от наблюдаемой площади.
Отмечается, что такое последствие изменения климата ранее наблюдалось в Арктике, а теперь – и в горах. Если снег в горах продолжит таять, меньше солнечной энергии будет отражаться обратно в космос. Кроме того, это грозит вымиранием уникальной флоры: растения в Альпах приспособлены к жизни на высоте, но они не конкурентно способны, а значит, другие растения смогут их вытеснить.