Изменение климата спровоцировало озеленение Альп

Исследователи из Базельского университета и Университета Лозанны, Швейцария, с помощью спутниковых фотографий доказали, что растительность в Альпах поднялась выше деревьев почти на 80%. Исследование описано в журнале Science.

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Изменение климата ведет к тому, что Альпы, как и Арктика, становятся все более зелеными. Снежный покров тоже уменьшается – почти на 10% от всей площади, хотя эти изменения уже можно наблюдать из космоса.

Ученые из Швейцарии вместе с коллегами из Финляндии и Нидерландов сравнили снежный покров и растительность на снимках со спутников, сделанных в 1984 и 2021 годах. Биомасса растений над линией роста деревьев увеличилась более чем на 77% от наблюдаемой площади.