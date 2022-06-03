В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
8 часов назад

Изменение климата спровоцировало озеленение Альп, видное из космоса

runews24.ru

Исследователи из Базельского университета и Университета Лозанны, Швейцария, с помощью спутниковых фотографий доказали, что растительность в Альпах поднялась выше деревьев почти на 80%. Исследование описано в журнале Science.

Изменение климата спровоцировало озеленение Альп
Фото: ТАССТАСС

Изменение климата ведет к тому, что Альпы, как и Арктика, становятся все более зелеными. Снежный покров тоже уменьшается – почти на 10% от всей площади, хотя эти изменения уже можно наблюдать из космоса.

Ученые из Швейцарии вместе с коллегами из Финляндии и Нидерландов сравнили снежный покров и растительность на снимках со спутников, сделанных в 1984 и 2021 годах. Биомасса растений над линией роста деревьев увеличилась более чем на 77% от наблюдаемой площади.

Отмечается, что такое последствие изменения климата ранее наблюдалось в Арктике, а теперь – и в горах. Если снег в горах продолжит таять, меньше солнечной энергии будет отражаться обратно в космос. Кроме того, это грозит вымиранием уникальной флоры: растения в Альпах приспособлены к жизни на высоте, но они не конкурентно способны, а значит, другие растения смогут их вытеснить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители