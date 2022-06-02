В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 июня

Ученые выяснили, что возраст печени у людей не превышает трех лет

Газета.Ru

Из-за обновления клеток печени возраст органа в среднем не превышает трех лет, выяснили молекулярные биологи из Дрезденского технологического университета в Германии. Об этом они рассказали в статье в журнале Cell Systems.

Печень любого человека живет чуть меньше трех лет
Фото: Martin Schrampf/Global Look PressMartin Schrampf/Global Look Press

С помощью математического моделирования и ретроспективного радиоуглеродного датирования образцов тканей более 50 человек исследователи изучили процессы в печени, происходящие по мере старения. Как оказалось, клетки обновляются с такой скоростью, что средний возраст печени составляет около трех лет.

«Неважно, сколько вам лет — 20 или 84, ваша печень в среднем живет чуть меньше трех лет», — отметили авторы работы.

При этом обновление клеток печени происходит с разной скоростью — небольшая ее часть может «жить» до 10 лет.

Исследователи планируют выяснить, с какой скоростью обновляются клетки и в других органах. Понимание механизмов регенерации не только позволит больше узнать об особенностях организма, но и, возможно, открыть новые пути для терапии.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители