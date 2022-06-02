Печень любого человека живет чуть меньше трех лет

Из-за обновления клеток печени возраст органа в среднем не превышает трех лет, выяснили молекулярные биологи из Дрезденского технологического университета в Германии. Об этом они рассказали в статье в журнале Cell Systems.

Фото: Martin Schrampf/Global Look Press Martin Schrampf/Global Look Press

С помощью математического моделирования и ретроспективного радиоуглеродного датирования образцов тканей более 50 человек исследователи изучили процессы в печени, происходящие по мере старения. Как оказалось, клетки обновляются с такой скоростью, что средний возраст печени составляет около трех лет.

«Неважно, сколько вам лет — 20 или 84, ваша печень в среднем живет чуть меньше трех лет», — отметили авторы работы.

При этом обновление клеток печени происходит с разной скоростью — небольшая ее часть может «жить» до 10 лет.