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2 июня

Электрические рыбы смогли генерировать ток благодаря генам

runews24.ruиещё 3

Электрические рыбы смогли генерировать ток благодаря генам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Статья была опубликована в журнале Science Advances. дело в том, что у рыб имеются дублированные версии гена, который производит белки для сокращения мышц.

У электрических рыб один дубликат такого гена отключается в мышцах, включаясь в других клетках. В итоге появляется новый орган.

Американские ученые обнаружили короткий участок гена, который контролирует, в какой клетке экспрессируется ген. У электрических рыб эта область либо изменена, либо отсутствует.

Ученые отмечают, что их открытие может пригодиться не только в ихтиологии. Указанная контрольная область имеется не только у рыб, но и у большинства позвоночных, включая человека.

Наука,Американские ученые,
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