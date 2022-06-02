Электрические рыбы смогли генерировать ток благодаря генам

Статья была опубликована в журнале Science Advances. дело в том, что у рыб имеются дублированные версии гена, который производит белки для сокращения мышц.
У электрических рыб один дубликат такого гена отключается в мышцах, включаясь в других клетках. В итоге появляется новый орган.
Американские ученые обнаружили короткий участок гена, который контролирует, в какой клетке экспрессируется ген. У электрических рыб эта область либо изменена, либо отсутствует.
Ученые отмечают, что их открытие может пригодиться не только в ихтиологии. Указанная контрольная область имеется не только у рыб, но и у большинства позвоночных, включая человека.