Электрические рыбы смогли генерировать ток благодаря генам

Статья была опубликована в журнале Science Advances. дело в том, что у рыб имеются дублированные версии гена, который производит белки для сокращения мышц.

У электрических рыб один дубликат такого гена отключается в мышцах, включаясь в других клетках. В итоге появляется новый орган.

Американские ученые обнаружили короткий участок гена, который контролирует, в какой клетке экспрессируется ген. У электрических рыб эта область либо изменена, либо отсутствует.