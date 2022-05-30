Биологи выяснили, почему прикосновения вызывают у растений стресс

Научный журнал Science Advances публикует материал об исследовании, проведенном учеными из Лундского университета (Швеция), которые обнаружили, что существует еще один сигнальный путь, регулирующий уровень стресса у растений.
Биологам давно известно, что растения испытывают стресс при контакте или каком-либо физическом воздействии. В новом исследовании специалисты вызвали стресс у резуховидки Таля, прикоснувшись к ним кисточкой для краски.
Ученые намеревались изучить гены, которые активизируются в результате стресса. Генетикам удалось выявить шесть генов: половина из них играет роль в сигнальных путях, другая половина – в неизвестном науке пути. Первая половина генов была активна в путях, связанных с жасмоновой кислотой. Последняя выполняет функцию регулирования химических сигналов, оказывающих влияние на поведение и рост растений. Больший интерес для ученых представляет путь, по которому функционировала вторая половина генов.
Ученые считают, что найденный сигнальный путь решает загадку биологии, над которой ученые бьются уже тридцать лет. Они планируют изучать его дальше, что, в случае успеха, позволит значительно повысить стрессоустойчивость растений, что, в свою очередь, значительно увеличит урожайность сельскохозяйственных культур.