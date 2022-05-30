Биологи выяснили, почему прикосновения вызывают у растений стресс

Научный журнал Science Advances публикует материал об исследовании, проведенном учеными из Лундского университета (Швеция), которые обнаружили, что существует еще один сигнальный путь, регулирующий уровень стресса у растений.

Биологам давно известно, что растения испытывают стресс при контакте или каком-либо физическом воздействии. В новом исследовании специалисты вызвали стресс у резуховидки Таля, прикоснувшись к ним кисточкой для краски.

Ученые намеревались изучить гены, которые активизируются в результате стресса. Генетикам удалось выявить шесть генов: половина из них играет роль в сигнальных путях, другая половина – в неизвестном науке пути. Первая половина генов была активна в путях, связанных с жасмоновой кислотой. Последняя выполняет функцию регулирования химических сигналов, оказывающих влияние на поведение и рост растений. Больший интерес для ученых представляет путь, по которому функционировала вторая половина генов.