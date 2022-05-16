Российские ученые нашли следы медведицы с тремя детенышами в Арктике

«За время экспедиции нам удалось обнаружить четыре родовые берлоги и одну временную, несколько временных лежек и два раскопанных логова нерпы. В этом году родовые берлоги были расположены на острове примерно в тех же местах, что и в предыдущие», — сообщил заместитель директора по науке нацпарка Иван Мизин.