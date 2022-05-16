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44 минуты назад

Физики придумали, как заряжать импланты от глюкозы в крови

Газета.Ru

Ученые из Массачусетского института изобрели новый тип "топливных элементов", которые преобразуют глюкозу, содержащуюся в крови человека.

Физики придумали, как заряжать импланты от глюкозы в крови
Фото: PexelsPexels

Статья об изобретении опубликована в журнале Advanced Materials. Толщина элемента составляет всего 400 нанометров, то есть 1/100 толщины человеческого волоса.

Элемент генерирует 43 микроватта энергии на квадратный сантиметр своей поверхности, что делает его самым производительным среди существующих аналогов.

Новый элемент способен работать при 600 градусах Цельсия, поэтому, будучи частью медицинских приборов, он вполне может выдерживать высокие температуры при стерилизации.

"Глюкоза есть везде в организме, идея заключается в том, чтобы использовать эту доступную энергию и использовать в имплантируемых приборах", - объяснили авторы работы. – Вместо батарейки, которая может занимать до 90% объема прибора, вы можете сделать девайс с тонкой пленкой".

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