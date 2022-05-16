Физики придумали, как заряжать импланты от глюкозы в крови

"Глюкоза есть везде в организме, идея заключается в том, чтобы использовать эту доступную энергию и использовать в имплантируемых приборах", - объяснили авторы работы. – Вместо батарейки, которая может занимать до 90% объема прибора, вы можете сделать девайс с тонкой пленкой".