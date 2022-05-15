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16 минут назад

Опаснее коронавируса: миру предрекли новую пандемию

Илья Родин

Климатологи и и геофизики Джорджтаунского университета в Вашингтоне (США) заявили, что человечество рискует столкнуться с новой пандемией, которая будет опаснее коронавируса. Причиной этого могут стать глобальное потепление, миграция диких животных и другие факторы. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на журнал Nature.

Опаснее коронавируса: миру предрекли новую пандемию
Фото: ReutersReuters

Ученые пришли к выводу, что колебания климата нашей планеты наращивают амплитуду. Вследствие этого, диким животным приходится менять привычную среду обитания, переселяться ближе к людям.

Это повышает риск переноса вирусов от животных к человеку. В итоге, может начаться очередная пандемия. Возможно, даже более опасная, чем COVID-19, отмечают исследователи. Но это не единственный фактор.

«Торговля дикими животными – вот откуда риск заразиться [еще выше]. Дикие и домашние животные начинают соседствовать, рядом живут больные и здоровые; все это создаёт благоприятную среду для передачи заразы», - уточнил доктор философии, доцент-исследователь Центра глобальных медицинских наук и безопасности в Медицинском центре Джорджтаунского университета Колин Карлсон.

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Он напомнил, что «так было с атипичной пневмонией, которая перешла от летучих мышей к циветтам (млекопитающее, обитающее на индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии), а от них к людям. В картине меняющегося климата такой процесс будет развиваться семимильными шагами»

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