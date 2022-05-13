В Турции найдено древнейшее изображение сирийской богини

Археологи обнаружили под частным домом на юго-востоке Турции трехтысячелетнее незаконченное панно, относящееся ко временам железного века и изображающее процессию божеств разных культур. Особый интерес исследователей вызвало самое раннее из известных в этом регионе изображение сирийской богини плодотворной влаги Атаргатис. Соответствующая статья опубликована в журнале Antiquity.

Фото: M.Onal M.Onal

Фактически изучение этого артефакта началось со спасательных работ, проводимых для противодействия мародерам, проникшим в подземный комплекс в 2017 году, проделав лаз на первом этаже двухэтажного дома в деревне Башбюк.

Когда власти осенью 2018 года поймали "черных копателей", группа археологов провела оперативные спасательные раскопки, чтобы выяснить значение подземного комплекса, прежде чем эрозия повредит это место. Камера, высеченная в известняковой скале, простиралась примерно на 30 м под домом, внутри нее сохранилось то, что исследователи описывают как "редкое собрание в одной процессии божеств, вырезанных на каменной стене" — на одной поверхности изображены сразу восемь богов и богинь, относящихся к ассирийской культуре, которая возникла в сотнях километрах восточнее от этого места, в Месопотамии. Хотя божества в этой процессии изображены в соответствии с местными традициями, они включают в себя богов из регионов всей Неоассирийской империи.