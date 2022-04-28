Названы необходимые условия для путешествий во времени

"Идея очень проста. Когда я выхожу из машины времени, я попадаю в другую временную шкалу. В этой временной шкале я могу делать все, что захочу, в том числе уничтожить машину, ничего не меняя в исходной временной шкале, из которой я пришел. Поскольку я не могу уничтожить машину времени в исходной временной шкале, которую я фактически использовал для путешествия назад во времени, парадокса нет. После работы над парадоксами путешествий во времени в течение последних трех лет я все больше убеждаюсь, что они возможны, но только если наша Вселенная может позволить сосуществовать нескольким вариантам истории", – пишет он.