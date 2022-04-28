Названы необходимые условия для путешествий во времени

Канадский физик Барак Шошани из Университета Брока предположил, что путешествия во времени теоретически возможны. Об этом сообщает издание университета.
По его словам, для этого необходимо существование параллельных временных линий.
"Наше понимание времени и причинно-следственных связей исходит из общей теории относительности. Эта теория, созданная Альбертом Эйнштейном, объединяет пространство и время в единую сущность и объясняет ее работу. Эта теория существует уже более ста лет и была экспериментально подтверждена с чрезвычайно высокой точностью, поэтому физики вполне уверены, что она дает точное описание причинно-следственной структуры Вселенной", – пишет он.
Уравнения теории относительности допускают возможность путешествий во времени назад, но неясно, имеют ли эти уравнения физический смысл. По мнению ученого, они ставят две проблемы.
Во-первых, они требуют существования экзотической материи с отрицательной плотностью энергии. В теории, пишет, Шошани, она может существовать, но в малых количествах и недолгое время. Однако пока нет доказательств, что ее невозможно создать в больших количествах, кроме того, могут существовать другие уравнения, позволяющие обойтись без использования этой субстанции.
Во-вторых, из путешествий назад во времени логически следуют парадоксы. По мнению физика, их можно разрешить с помощью параллельных линий времени.
"Идея очень проста. Когда я выхожу из машины времени, я попадаю в другую временную шкалу. В этой временной шкале я могу делать все, что захочу, в том числе уничтожить машину, ничего не меняя в исходной временной шкале, из которой я пришел. Поскольку я не могу уничтожить машину времени в исходной временной шкале, которую я фактически использовал для путешествия назад во времени, парадокса нет. После работы над парадоксами путешествий во времени в течение последних трех лет я все больше убеждаюсь, что они возможны, но только если наша Вселенная может позволить сосуществовать нескольким вариантам истории", – пишет он.
Однако Шошани отмечает, что это лишь вольные предположения. Он и его студенты работают над созданием конкретной теории перемещения во времени, и призывает других ученых тоже вести подобные исследования.