В США научились разрушать раковые опухоли ультразвуком

Новая ультразвуковая технология борьбы с опухолями может служить эффективным неинвазивным методом лечения, который не только уничтожает рак с «миллиметровой точностью», являясь хорошей альтернативой хирургическому вмешательству, но и предотвращает дальнейшие рецидивы болезни и метастазы. Такой вывод был сделан исследователями из Мичиганского университета, опубликовавшими соответствующую статью в журнале Cancers.

Фото: Marcin Szczepanski/Michigan Engineering Marcin Szczepanski/Michigan Engineering

Речь идет о технологии, именуемой гистотрипсией, суть которой состоит в отправке целевых коротких акустических импульсов, которые разрушают клетки раковых опухолей. Большая часть новых данных получена в результате успешных экспериментов на крысах с опухолями печени. Ученые утверждают, что даже частичное разрушение опухоли (50-70%) может остановить прогрессирование заболевания, а в некоторых случаях иммунная система способна уничтожить оставшуюся опухоль.

«Даже если мы не справимся со всей опухолью, то все равно можем вызвать регресс ее развития, а также снизить риск метастазов в будущем, — уверена Чжэнь Сюй, профессор биомедицинской инженерии Мичиганского университета и один из авторов исследования, посвященного раковым заболеваниям. — Подавая ультразвуковые импульсы высокой амплитуды и микросекундной длительности, мы вызываем явление акустической кавитации [появление в жидкости пузырьков, заполненных газом], фокусируясь на разрушении опухоли. Традиционные ультразвуковые устройства для визуализации используют импульсы меньшей амплитуды».