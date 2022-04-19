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19 апреля

Американские исследователи научились разрушать раковые опухоли ультразвуком

Газета.Ruиещё 3

Новая ультразвуковая технология борьбы с опухолями может служить эффективным неинвазивным методом лечения, который не только уничтожает рак с «миллиметровой точностью», являясь хорошей альтернативой хирургическому вмешательству, но и предотвращает дальнейшие рецидивы болезни и метастазы. Такой вывод был сделан исследователями из Мичиганского университета, опубликовавшими соответствующую статью в журнале Cancers.

В США научились разрушать раковые опухоли ультразвуком
Фото: Marcin Szczepanski/Michigan EngineeringMarcin Szczepanski/Michigan Engineering

Речь идет о технологии, именуемой гистотрипсией, суть которой состоит в отправке целевых коротких акустических импульсов, которые разрушают клетки раковых опухолей. Большая часть новых данных получена в результате успешных экспериментов на крысах с опухолями печени. Ученые утверждают, что даже частичное разрушение опухоли (50-70%) может остановить прогрессирование заболевания, а в некоторых случаях иммунная система способна уничтожить оставшуюся опухоль.

«Даже если мы не справимся со всей опухолью, то все равно можем вызвать регресс ее развития, а также снизить риск метастазов в будущем, — уверена Чжэнь Сюй, профессор биомедицинской инженерии Мичиганского университета и один из авторов исследования, посвященного раковым заболеваниям. — Подавая ультразвуковые импульсы высокой амплитуды и микросекундной длительности, мы вызываем явление акустической кавитации [появление в жидкости пузырьков, заполненных газом], фокусируясь на разрушении опухоли. Традиционные ультразвуковые устройства для визуализации используют импульсы меньшей амплитуды».

В настоящее время в США и Европе проводятся испытания подобного лечения рака печени человека, которые, как все надеются, окажутся успешными. Рак печени остается в центре внимания исследований, так как он входит в число наиболее распространенных и тяжелых форм рака во всем мире.

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