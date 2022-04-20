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20 апреля

Российские ученые разработали ДНК-машины, способные заменить ПЦР-тесты

Газета.Ruиещё 7

Альтернативу ПЦР-тестам разработали специалисты из Университета ИТМО и Университета Центральной Флориды. В основе нового метода лежит использование специальных молекул нуклеиновых кислот — ДНК-машин. Подробности изложены в статье в журнале Chemical Communications.

Российские ученые разработали ДНК-машины, способные заменить ПЦР-тесты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При исследовании методом ПЦР полученный образец вирусного или бактериального генома многократно умножают с помощью специальных ферментов, чтобы получить достаточное количество материала. Все это происходит при повышенной температуре — это нужно, чтобы в норме свернутая ДНК или РНК развернулась. Метод требует специального оборудования, что затрудняет экспресс-диагностику — провести тест можно только в лабораторных условиях. Чтобы обойти это ограничение, создатели нового метода предложили получать необходимые данные сразу из ДНК или РНК, без увеличения объема.

Для этого исследователи разработали ДНК-машины, которые без специальных приборов и нагревания способны заставить нуклеиновую кислоту развернуться и выявить нужные ее участки. ДНК-машины — это искусственно созданные из фрагментов ДНК молекулы, способные выполнять ряд задач. В данном случае ДНК-машины имеют вид небольшой платформы с несколькими «руками». Для каждого патогена необходима своя платформа. Обнаруживая искомый участок, машина соединяется с ним, и полученную структуру можно с помощью реагентов окрасить в какой-нибудь цвет.

Эксперименты с образцами, содержащими цитомегаловирус, гемофильную палочку и листерию, показали, что новый метод позволяет успешно выявлять фрагменты РНК и ДНК в пробах. Исследователи планируют создать компактное устройство для экспресс-диагностики, которое можно будет использовать за пределами лабораторий. Анализ занимает около 2-3 часов, но ученые рассчитывают, что время тестирования в перспективе удастся сократить.

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