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18 минут назад

Археологи вскроют таинственный саркофаг из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Французские археологи заявили, что принято решение вскрыть свинцовый саркофаг в форме человека, найденный в подвалах собора Парижской Богоматери, после чего судмедэксперты из Тулузы изучат его содержимое, определят нынешнее состояние скелета, его пол, возможную причину смерти, возьмут образцы ДНК и уточнят возраст захоронения с помощью радиоуглеродного датирования.

Археологи вскроют таинственный саркофаг из сгоревшего собора Парижской Богоматери
Фото: INRAP/Ministere de la CultureINRAP/Ministere de la Culture

Это решение, как сообщает газета The Guardian, было озвучено на пресс-конференции представителей исследовательского института INRAP.

Саркофаг, относящийся, вероятно, к XIV веку, был обнаружен под собором Парижской Богоматери в ходе работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года. По всей видимости, антропоморфный гроб был изготовлен для высокопоставленного сановника в начале XIV века — то есть век спустя после строительства самого собора.

Чтобы заглянуть внутрь саркофага, который деформировался от придавившего его груза земли и камней, эксперты попытались использовать эндоскопическую мини-камеру, но этого оказалось недостаточно для полноценного изучения находки. Удалось лишь разглядеть верхнюю часть скелета, кусочки ткани, волосы, подушку из растительных остатков и ряд пока еще неопознанных предметов. Таблички с именем найти не удалось.

Археологи отмечают крайне необычную форму средневекового европейского захоронения. Представители INRAP сообщили также, что после изучения содержимого саркофага будет рассматриваться возможность его "повторного захоронения" в соборе.

Само открытие было сделано, когда ремонтные бригады уже готовились к установке строительных лесов для восстановления шпиля и им нужно было проверить устойчивость основания, поэтому они вскрыли пол и нашли там несколько гробниц, фрагменты архитектурных украшений и алтарной перегородки. После этого археологам выделили время для изучения находок, однако вскоре работы по реконструкции собора были возобновлены, ведь вновь открыть храм французские власти обещали уже к 2024 году.

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