Космонавт рассказал, когда человек сможет полететь на Марс

Целью человечества в космосе должна быть колонизация других планет. Но для этого людям предстоит решить ряд глобальных задач на Земле. Об этом накануне Дня космонавтики «Парламентской газете» рассказал Герой Российской Федерации, космонавт Михаил Корниенко.

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Корниенко рассказал о своем годовом полете на МКС, когда в течение 340 суток космонавты отрабатывали медико-биологические аспекты полета на Марс. Изучали, как бороться с последствиями дальнего перелета. Возможно, какие-то аспекты этого эксперимента будут потом использовать на практике на Земле, считает космонавт. Но в основном они помогут тем, кто пойдет дальше, глубже в космос.

«Это для ребят, которые полетят на Марс», — уверен Корниенко.

Космонавт также ответил на вопрос, какие задачи, на его взгляд, стоят перед человечеством в космосе и когда люди смогут полететь на Марс.

«Я думаю, первой будет Луна, потому что с Луны легче лететь на Марс, — отметил Корниенко. — Но для этого инфраструктуру нужно создать, построить космодром. А это нелегкая задача».

По его словам, средствами доставки, ракетами на химическом топливе, которыми сейчас располагает человечество, колонизировать Марс невозможно. Туда можно долететь, там можно установить флаг. А дальше все — придется возвращаться обратно — американцы так на Луну слетали, напомнил он.

«Целью должна быть колонизация, терраформирование — приспособление планеты под нужды человека, — продолжил космонавт. — Чтобы человек мог там свободно дышать, ходить, выращивать растения. Но на данном этапе, пока не решили глобальные вопросы с двигателями и гравитацией, это невозможно».