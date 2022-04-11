В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

Тщательное изучение W-бозона перевернуло понимание строения Вселенной

Lenta.ruиещё 1

Тщательное изучение и измерения фундаментальной частицы W-бозона выявили, что он имеет значительно большую массу, чем ранее предполагалось. По мнению ученых, если данные подтвердятся, это перевернет понимание строения Вселенной. Результаты работы описаны в журнале Science.

Тщательное изучение W-бозона перевернуло понимание строения Вселенной
Фото: Pixabay.comPixabay.com

W-бозон — это электрически заряженная фундаментальная частица, которая переносит так называемое слабое взаимодействие, подобно тому, как фотон является частицей-переносчиком для электромагнитного взаимодействия. Кроме того, на W-бозоне основывается традиционная модель строения Вселенной, а последнее измерения выявили противоречия: у этой частицы обнаружили семь стандартных отклонений, называемых сигмами.

Исследование проводилось группой международных ученых из Университета Дьюка (США), Кембриджского университета (Великобритания) и Национального центра научных исследований (Франция), его точность составила до 0,01 процента, что в два раза точнее, чем у предыдущих работ. Для этого более 400 ученых в течение десяти лет записывали и изучали данные из 450 триллионов столкновений частиц. Большая часть работы проводилась на коллайдере Tevatron в американском штате Иллинойс.

В марте 2022 года ученые из Корейского университета и Лионского университета во Франции назвали гравитоны одними из кандидатов в темную материю.

Наука,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители