В центре Млечного Пути обнаружили неизвестное кольцо

Ученые Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру в Млечном Пути. Исследователи выявили внутреннее кольцо звезд с высоким содержанием металлов за пределами бара — центральной вытянутой структуры из звёзд и газа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Внутри центральной перемычки исследователи обнаружили кольцевую структуру, где возраст звезд меньше, чем у окружения, и составляет около семи миллиардов лет. Они также имеют более высокую металличность, то есть содержат больше элементов, тяжелее водорода. Подобная структура ранее наблюдалась и в других галактиках. В то же время до сих пор неизвестно, существует ли связь между кольцом и спиральными рукавами галактики, и направляется ли в настоящее время межзвездный газ внутрь тонкого звездного кольца.