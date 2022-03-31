Влияют ли телефонные "излучения" на опухоли в мозгу

В новом исследовании Международного агентства по изучению рака и Оксфордского университета были получены результаты, которые свидетельствуют об отсутствии связи между повышенным риском развития опухолей головного мозга и использованием сотовых телефонов.

В 2013 году группа исследователей из Оксфордского университета опубликовала исследование, в котором изучалась корреляция между использованием мобильных телефонов и опухолями мозга у 791 000 женщин. Оно не выявило никакой связи с частотой возникновения глиомы, менингиомы или рака нецентральной нервной системы.

Новое исследование представляет собой продолжение предыдущих результатов. За период наблюдения у 3 268 женщин, участвовавших в исследовании, развилась опухоль мозга. Однако не было обнаружено никакой связи между использованием мобильных телефонов и частотой развития опухолей мозга.

Углубляясь в данные, исследователи также не увидели разницы в частоте появления опухолей на правой стороне головы по сравнению с левой стороной головы у тех, кто ежедневно пользуется мобильными телефонами.