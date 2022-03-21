Чулпан Хаматова подтвердила информацию о том, что эмигрировала из России в Латвию

На днях известная актриса Чулпан Хаматова подтвердила информацию о том, что покинула Россию. Женщина добавила, что находилась за пределами РФ ещё до начала специальной операции на Украине. Об этом она сообщила в интервью «Скажи Гордеевой».

Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать, а потом мне дали понять, что возвращаться небезопасно.», — прокомментировала артистка.