​РПЦ может отложить признание останков царской семьи

Доказательства того, что «екатеринбургские останки» принадлежат царской семье, очевидны и достаточны. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Митрополит добавил, что с останками провели множество экспертиз, в том числе по просьбе Русской православной церкви (РПЦ). «Мы не можем предрешать, что решит Архиерейский собор. У нас есть достаточные и очевидные основания и доказательства, что екатеринбургские останки — это останки членов царской семьи» — заявил Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Митрополит добавил, что информация о подлинности «екатеринбургских останков» значительно перевешивает те аргументы, которые могли быть против подлинности. Членов царской семьи, их доктора Евгения Боткина и трёх слуг расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон, и их окружения), а в 2007 году рядом с этим местом нашли ещё одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. При этом РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Ранее митрополит Иларион заявлял, что, по его мнению, «ничего сегодня не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков». Он добавил, что Архиерейский собор, запланированный на май 2022 года, может принять решение в пользу подлинности останков, если соответствующие аргументы возобладают. Фото: wikimedia.org