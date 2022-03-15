Ученые подготовят космонавтов к полету на Марс

Ученые намерены выяснить, что будут чувствовать космонавты во время длительного полета и пребывания на Луне и Марсе.
На базе Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина проводится исследование, в котором участвуют ученые "Роскосмоса", Самарского университета им. академика С. П. Королева и заведующая отделением ультразвуковой диагностики Клиник СамГМУ Светлана Ларионова. Об этом сообщили в пресс-центре Самарского медуниверситета
В Центре подготовки космонавтов при помощи центрифуги имитируются условия длительного полета и пребывания на Луне и Марсе, а врач оценивает кровоток в артериях. Во время исследования космонавт вместе с врачом находится в центрифуге радиусом 18 метров, которая предназначена для подготовки космонавтов к полетам. Для этого в центрифуге специально сделали место для врача ультразвуковой диагностики. Каждого испытуемого исследовали в течение 40 минут. Сначала имитировали условия на Луне, а затем - на Марсе.
- Наша цель - оценить изменение кровотока в сосудах нижних конечностей и в сосудах брахиоцефального ствола у космонавтов в состоянии покоя на Земле и в гипогравитации, теоретически - на Луне и на Марсе, в состоянии невесомости, - рассказала Светлана Ларионова. - Сейчас в мире проводятся только орбитальные полеты до МКС. Но в перспективе стоит задача начать межпланетарные полеты, и первой целью станут Луна и Марс. Поэтому очень актуально оценить состояние космонавта, который будет находиться на этих планетах.
Космонавты не могут двигаться так, как это делают люди на земле, поэтому кровоток в их артериях и венах замедляется.
- Полученные результаты помогут космонавтам лучше себя чувствовать в космосе. Подобные исследования проводились раньше, но они были не такими масштабными, выполнялись не на таком оборудовании, не в такой в центрифуге, максимально приближенной к условиям Луны и Марса, - отметила Светлана Ларионова.