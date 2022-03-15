Ученые подготовят космонавтов к полету на Марс

- Наша цель - оценить изменение кровотока в сосудах нижних конечностей и в сосудах брахиоцефального ствола у космонавтов в состоянии покоя на Земле и в гипогравитации, теоретически - на Луне и на Марсе, в состоянии невесомости, - рассказала Светлана Ларионова. - Сейчас в мире проводятся только орбитальные полеты до МКС. Но в перспективе стоит задача начать межпланетарные полеты, и первой целью станут Луна и Марс. Поэтому очень актуально оценить состояние космонавта, который будет находиться на этих планетах.