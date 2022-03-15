Обнаружены гигантские впадины на арктическом дне

Ученые обнаружили гигантские впадины на арктическом дне, сформировавшиеся за последние несколько лет. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: MBARI MBARI

Картографирование канадского моря Бофорта с помощью дистанционного управляемого подводного аппарата и сонара выявило изменения, которые произошли от таяния вечной мерзлоты под морским дном.

Эти изменения произошли в период между 2010 и 2019 годами, за это время было проведено четыре сеанса наблюдения, покрывших территорию около 26 квадратных километров. Это первое исследование подводной вечной мерзлоты и неизвестно, насколько распространены такие изменения в других частях Арктики.

Известно, что таяние вечной мерзлоты на суше приводит к обвалам грунта, образованию и исчезновению озер и появлению холмов.

«Мы впервые смогли продемонстрировать технологию, которая позволяет увидеть, что аналогичные изменения происходят и на шельфе, – говорит Чарли Полл из Исследовательского института Океанариума залива Монтерей. – Очевидно, что такие большие изменения рельефа будут иметь серьезные последствия для любой инфраструктуры на морском дне».

Самая большая свежая впадина, сформировавшаяся за эти годы, достигает размера 225 на 95 метра и глубины 29 метров. Всего была обнаружена 41 впадина со средней глубиной 6,7 метра. Помимо них, на дне также образовались «холмы» диаметром около 50 метров и высотой 10 метров.