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12 часов назад

В мантии Земли нашли загадочные области

Lenta.ruLenta.ru

Американские исследователи из Университета штата Аризона обнаружили в мантии Земли загадочные области. Выводы работы описаны в журнале Nature Geoscience.

В мантии Земли нашли загадочные области
Фото: ShutterstockShutterstock

Эти аномалии ученые назвали Крупными областями с низкой скоростью сдвига (LLSVPs). Они представляют собой сгустки магмы, которая имеет иную плотность, чем в других частях мантии. Первую нашли под Тихим океаном и она примерно в сто раз больше, чем Эверест. Вторая аномалия располагается под Африкой и на 1000 километров выше, чем предыдущая. Она также имеет более низкую плотность, что делает ее менее стабильной и предсказуемой. Ученые считают, что оба пятна имеют разные составы и историю происхождения.

Авторы работы считают, что эти области способны повлиять на топографию земли, ее гравитацию, движение тектонических плит, а также на вулканическую активность. Однако они отметили, что это не означает, что они несут непосредственную опасность. Наоборот, понимание появления этих областей, их структуры, поможет лучше понять историю и эволюцию Земли.

В ноябре 2021 года отечественные специалисты из МГУ совместно с швейцарскими и австралийскими коллегами изучили тектонические процессы, происходившие на ранней Земле несколько миллиардов лет назад. Оказалось, что тогда они значительно отличались от современных из-за более высокой температуры верхней мантии.

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