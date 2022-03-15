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14 часов назад

Британские ученые разработают роботов, добывающих кислород в космосе

Газета.RuГазета.Ru

В рамках гранта правительства Великобритании для космической отрасли, Rolls-Royce разработает автоматическую станцию, которая будет производить воду и кислород в открытом космосе. Об этом сообщает Sky News.

Rolls-Royce разработает добывающих кислород в космосе роботов
Фото: An artist's impression of Rolls-Royce's moon station cameraAn artist's impression of Rolls-Royce's moon station camera

Грант на £2 млн охватывает целый ряд инновационных проектов, которые, по мнению руководства страны, помогут не только в понимании космоса, но и смогут улучшить жизнь на Земле. Эти проекты будут развиваться совместно Британским космическим агентством и коммерческими предприятиями.

«Это показывает истинную ценность государственно-частного партнерства, поскольку мы объединяем космический опыт Космического агентства Великобритании с нашим собственным уникальным опытом в ядерной области. Вместе мы можем достичь амбициозных технологических достижений в стране, разрабатывая энергетические системы будущего», — прокомментировал новость Аби Клэйтон, менеджер Rolls-Royce по развитию будущего.

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