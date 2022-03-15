Rolls-Royce разработает добывающих кислород в космосе роботов

В рамках гранта правительства Великобритании для космической отрасли, Rolls-Royce разработает автоматическую станцию, которая будет производить воду и кислород в открытом космосе. Об этом сообщает Sky News.

Грант на £2 млн охватывает целый ряд инновационных проектов, которые, по мнению руководства страны, помогут не только в понимании космоса, но и смогут улучшить жизнь на Земле. Эти проекты будут развиваться совместно Британским космическим агентством и коммерческими предприятиями.