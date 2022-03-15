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12 часов назад

Арабский зонд прислал фотографии гигантской пылевой бури на Марсе

Газета.RuГазета.Ru

Зонд «Аль-Амаль», принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, прислал фотографии марсианской пылевой бури. Об этом сообщает Космическое агентство ОАЭ.

Арабский зонд прислал фотографии пылевой бури на Марсе
Фото: UAE Space AgencyUAE Space Agency

«Аль-Амаль», что переводится как «надежда», был отправлен к Марсу в июле 2020 года. На борту этой автоматической межпланетной станции находятся камера с разрешением около восьми километров на пиксель и пара спектрометров. Основной задачей аппарата является изучение марсианской погоды и пылевых бурь.

Буря, фотографии которой прислал «Аль-Амаль», прошла на территории более четырех тысяч километров в поперечнике. В течение около двух недель в январе она практически скрывала от наблюдения горные вершины и другие детали рельефа. Аппарат сделал множество снимков, что позволило наблюдать за образованием бури и ее концом. Спектрометры дали арабским ученым возможность картографировать распределение пыли, водяного пара, воды и облаков углекислого газа в ней.

Буря началась в кратере Эллада 29 декабря. К 5 января пылевая буря достигла диаметра 1500 километров и накрыла Большой Сирт, и далее начала распространяться на север, затем на восток, а к 9 января – на запад. Буря стихла 14 января.

Подобные пылевые бури несут угрозу аппаратам на поверхности, поскольку нарушают работу солнечных батарей. Так, из-за этой бури выключился зонд InSight.

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