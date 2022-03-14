Найдена распознающая рак молекула

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Национальным научным центром морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН нашли молекулу внутри моллюсков, которая способна распознавать рак. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

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Молекулу, представляющую собой распознающий углевод белок, смогли выделить из гемолимфы морского моллюска Modiolus kurilensis. В теле мягкотелого он отвечает за иммунную систему. Специалисты использовали специально разработанную схему отделения белка, которая состоит только из двух этапов и включает в себя аффинную хроматографию со специфичными углеводами.

Как уточняется, эта молекула способна отличать несколько видов раковых клеток, а также может на них воздействовать. Ученые считают, что их открытие будет использоваться в дальнейшей разработке новых методов диагностики рака, а также для применения в терапии. Благодаря снижению вредного воздействия лекарственных препаратов от онкологии на здоровые клетки лечение может стать более безопасным и эффективным.