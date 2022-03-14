В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Ученые: по постам в Facebook можно предсказать внезапную смерть человека

Газета.RuГазета.Ru

Изменение характера постов в Facebook может стать предвестником скорой смерти у людей, страдающих эпилепсией. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета (США), опубликовавшие исследование в журнале Epilepsy & Behavior.

По постам в Facebook можно предсказать внезапную смерть человека
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters

Синдром внезапной смерти при эпилепсии - это внезапная, неожиданная, нетравматическая смерть больного, страдавшего эпилепсией. Синдром внезапной смерти встречается у 1:200 - 1:1250 больных в год.

Опираясь на исследования других признаков, возникающих перед внезапной смертью при эпилепсии, ученые проанализировали историю публикаций в Facebook шести пациентов-эпилептиков, позднее внезапно скончавшихся.

"Во-первых, мы попытались просто выяснить, растет ли объем текстов перед смертью. И это то, что мы обнаружили, - пояснил автор работы Рион Корреа. – У пяти человек число написанных слов было значительно больше в последние дни, чем обычно".

При этом за несколько недель до смерти изменялся характер слов, как и настроение пишущего, что удалось выяснить с помощью машинного обучения.

"Разработанный метод может быть применен к любым данным о цифровом поведении, таким как чаты или смс, телефонные звонки и другим", - считают авторы работы.

Теперь они надеются провести более масштабные клинические исследования на большей выборке пациентов.

Последние новости
Наука,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители