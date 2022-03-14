По постам в Facebook можно предсказать внезапную смерть человека

Изменение характера постов в Facebook может стать предвестником скорой смерти у людей, страдающих эпилепсией. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета (США), опубликовавшие исследование в журнале Epilepsy & Behavior.
Синдром внезапной смерти при эпилепсии - это внезапная, неожиданная, нетравматическая смерть больного, страдавшего эпилепсией. Синдром внезапной смерти встречается у 1:200 - 1:1250 больных в год.
Опираясь на исследования других признаков, возникающих перед внезапной смертью при эпилепсии, ученые проанализировали историю публикаций в Facebook шести пациентов-эпилептиков, позднее внезапно скончавшихся.
"Во-первых, мы попытались просто выяснить, растет ли объем текстов перед смертью. И это то, что мы обнаружили, - пояснил автор работы Рион Корреа. – У пяти человек число написанных слов было значительно больше в последние дни, чем обычно".
При этом за несколько недель до смерти изменялся характер слов, как и настроение пишущего, что удалось выяснить с помощью машинного обучения.
"Разработанный метод может быть применен к любым данным о цифровом поведении, таким как чаты или смс, телефонные звонки и другим", - считают авторы работы.
Теперь они надеются провести более масштабные клинические исследования на большей выборке пациентов.