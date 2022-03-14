Астрономы обнаружили новую радиогалактику

Итальянские астрономы из Национального института астрофизики в Риме обнаружили новую радиогалактику IGR J18249-3243 второго класса (FRII) с помощью гамма-телескопа НАСА Fermi. Об этом сообщаетcя в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Фото: INTEGRAL / IBIS INTEGRAL / IBIS

Зафиксировать галактику удалось благодаря большому количеству радиоволн, которые она испускала. Черные дыры в центрах этих объектов выделяют газ и пыль, формируя высокоэнергетические струи, которые ускоряют электрически заряженные частицы до высоких скоростей.

IGR J18249-3243 впервые была обнаружена в 2006 году космическим аппаратом Международной лаборатории INTEGRAL в виде активного галактического ядра (AGN). Изначально ученые отнесли ее в разряд плохо изученных радиоисточников. Предыдущие исследования показали, что IGR J18249-3243 состоит как минимум из ядра и двух струй.