Найдены гены, связанные с тяжелым течением COVID-19

Исследователи проанализировали геномы около 7500 человек, лечившихся от тяжелой формы COVID-19, и сравнили полученные данные с результатами генетического анализа более чем 48 тыс. человек, не сталкивавшихся с тяжелой формой болезни или вообще не заразившихся. Им удалось обнаружить 16 генетических вариантов, ранее не связанных с COVID-19. Некоторые из них удваивали риски тяжелого течения болезни. Часть генетических вариантов встречалась менее чем у 1% европеоидов, другие же — более чем у половины. Функции генов были связаны с работой иммунитета, которая зависит от активности интерферонов, выделяемых в ответ на заражение, а также со свертываемостью крови и образованием слизи.