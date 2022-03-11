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18 часов назад

Ученые нашли гены, связанные с тяжелым течением COVID-19

Газета.RuГазета.Ru

Новые генетические варианты, повышающие риск тяжелого течения COVID-19, выявили генетики из Эдинбургского университета вместе с финскими и канадскими коллегами. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature.

Найдены гены, связанные с тяжелым течением COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи проанализировали геномы около 7500 человек, лечившихся от тяжелой формы COVID-19, и сравнили полученные данные с результатами генетического анализа более чем 48 тыс. человек, не сталкивавшихся с тяжелой формой болезни или вообще не заразившихся. Им удалось обнаружить 16 генетических вариантов, ранее не связанных с COVID-19. Некоторые из них удваивали риски тяжелого течения болезни. Часть генетических вариантов встречалась менее чем у 1% европеоидов, другие же — более чем у половины. Функции генов были связаны с работой иммунитета, которая зависит от активности интерферонов, выделяемых в ответ на заражение, а также со свертываемостью крови и образованием слизи.

Совокупность опасных генетических вариантов может приводить к выраженному воспалению легких и повышенному тромбообразованию даже при низкой вирусной нагрузке, предупреждают авторы работы.

«Понимание этих путей и связанных с ними генов важно и дает массу потенциальных целей для терапии», — отмечают они.

Исследователи рассчитывают, что понимание того, как те или иные гены влияют на риски, позволит эффективнее бороться с последствиями инфекции и приведет к новым методам лечения.

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