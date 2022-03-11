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16 минут назад

Ученый предположил происхождение новых пандемий

Lenta.ruLenta.ru

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил происхождение новых пандемий. Его слова передает URA.RU.

Ученый предположил происхождение новых пандемий
Фото: EPAEPA

Ученый считает, что новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения — к примеру, из Китая или Индии.

«Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходила эбола, коронавирус, сообщения о черной плесени и грибковых пневмониях — это Африка, Индия, Бангладеш, Китай, — из стран, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку», — объяснил он.

Тимошилов уверен, что международные санитарные миссии должны заниматься оздоровлением среды и населенных пунктов. В этом случае будет возможна ликвидация многих очагов новых пандемий, заявил эксперт.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал мир готовиться к следующей пандемии. По его словам, следует инвестировать в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укреплять авторитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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