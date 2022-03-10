Вирусолог усмотрел попытки превратить COVID-19 в биологическое оружие на Украине

В биолабораториях на Украине, вероятно, занимаются исследованием COVID-19, а тот факт, что их деятельность засекречена, может указывать на попытки создать из вируса биологическое оружие. Такое предположение сделал профессор вирусологии, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов в разговоре с изданием «НСН».

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Чепурнов обратил внимание, что за время изучения коронавируса ни одна из 13 американских лабораторий на Украине не создала прототип вакцины. Также не было опубликовано ни одного исследования.

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«А это как раз железное свидетельство того, что проводились секретные работы в области биологического оружия», — заключил вирусолог.

Ранее в России заявляли, что Украина могла готовить патогены для заражения определенных народов, но вряд ли это возможно

Впервые о разработке такого оружия заговорили 6 марта. Появилась версия, что ученые якобы собирали для исследований биоматериал россиян, чтобы создать вирус, «настроенный» на поражение определенного генотипа.

Однако, по словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, биологическое оружие используют скорее для устрашения ввиду малой избирательности и отсутствия методов контроля патогенов. В разговоре с изданием «Секрет фирмы» он также выразил сомнение, что в биолабораториях на Украине работали над возможностью поражения носителей определенного генофонда.

Минобороны считает, что США хотели распространять патогены с помощью птиц

В своих выводах ведомство основывается на документах из биолабораторий США на Украине. Пакет этих документов появился в распоряжении «Ленты.ру».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил на брифинге для журналистов, что «полученные сведения подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины».

По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, ученые якобы изучали возможность распространения патогенов болезни с помощью диких птиц, мигрирующих между Россией и Украиной.

9 марта наличие биологических исследовательских объектов на Украине подтвердила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она выразила опасения, что российские военные возьмут эти лаборатории под контроль.

Доказать искусственное происхождение коронавируса пока не удалось

В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посетила китайский Ухань, чтобы выяснить происхождение коронавируса. Группа ученых проводила исследования в течение месяца.

Из доклада ВОЗ по итогам поездки следовало, что вирус попал к человеку от летучих мышей через других животных.

В июле 2021 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус допустил версию искусственного происхождения коронавируса после утечки из лаборатории. Получить доказательства не удалось, так как Китай отказал ВОЗ в повторном расследовании.