В образцах грунта с астероида Рюгу обнаружены "семена жизни"

Образцы грунта, доставленные с астероида Рюгу японским аппаратом "Хаябуса-2", содержат аминокислоты — органические соединения, которые называют "кирпичиками жизни", поскольку они образуют белки, играют ключевую роль во всех жизненных процессах земных организмов и могли когда-то дать начало жизни на Земле.

Фото: JAXA JAXA

Соответствующие доклады исследователей, изучающих химический состав образцов, доставленных на Землю в декабре 2020 года, прозвучали на текущей американской 53-й Научной конференции по исследованиям Луны и планет в Техасе.

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Образцы, собранные с поверхности и с небольшой глубины астероида Рюгу в 2018 и 2019 годах, дают представление о самом раннем периоде формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. "Хаябуса-2" собрал 5,4 г каменистых зерен с Рюгу во время двух своих посадок на астероид. В первом случае материал был взят непосредственно с поверхности, во втором был использован ударный элемент для создания небольшого кратера и извлечения и последующего захвата зондом вещества из-под поверхности астероида.

Yada et al./Nature Astronomy

"Материал Рюгу — это самый первичный материал Солнечной системы, который когда-либо был изучен", — заявил в ходе конференции Хисаёси Юримото, профессор геологии и геофизики из японского Университета Хоккайдо, руководитель группы первоначального химического анализа миссии "Хаябуса-2".

По словам Юримото, Рюгу — это хондритовый астероид группы CI, богатый углеродом, водой и содержащий органические вещества, что позволяет отнести его к потенциальным источникам "семян жизни", доставляемых подобными астероидами на зарождающуюся Землю миллиарды лет назад. Образцы с Рюгу имеют некоторые отличия от других хондритов группы CI, которые изучались ранее в виде упавших на Землю метеоритов. Они кажутся более "первородными" и их химический состав больше схож с веществом ранней Солнечной системы, поскольку они не подвергались взаимодействию с земной средой.

Всего в доставленных образцах было обнаружено более десяти типов аминокислот, в том числе глицин и L-аланин, считающиеся строительными блоками белков, которые живые организмы синтезируют на основе кода своей ДНК — в процессе так называемой экспрессии генов.

"В образцах мы обнаружили различные пребиотические органические соединения, в том числе протеиногенные аминокислоты, полициклические ароматические углеводороды, подобные земной нефти, и различные соединения азота, — сообщил в своей презентации еще один японский исследователь, Хироши Нараока из Университета Кюсю. — Эти пребиотические органические молекулы могут распространяться по всей Солнечной системе в виде межпланетной пыли с поверхности астероидов, подобных Рюгу, в результате столкновений с другими небесными телами или по иным причинам".

Еще одной особенностью образцов с Рюгу является то, что в них содержится больше углерода, водорода и азота, чем в других известных углеродсодержащих хондритовых астероидах.