Древнего кальмара-вампира назвали в честь Байдена

Палеонтологи из Американского музея естествознания в Нью-Йорке описали новый вид предков осьминогов-вампироподов по окаменелости возрастом 328 млн лет, найденной в Монтане. Syllipsimopodi bideni длиной около 12 см оказался старейшим из найденных головоногих моллюсков с присосками на десяти конечностях. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Фото: Reuters Reuters

Участку на территории нынешнего округа Фергус в штате Монтана, где была сделана находка, 328 млн лет назад был присущ муссонный климат. В то время этот регион был морским заливом, напоминающим Бенгальский залив в Южной Азии. Тропические штормы регулярно заполняли его пресной водой, провоцируя бурное цветение водорослей, что в свою очередь приводило к кислородному истощению среды и хорошей консервации умирающих останков живых существ. Когда в этих водах погиб древний осьминог, его мягкое, податливое тело было погребено в илистых отложениях и со временем окаменело.

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В 1988 году окаменелость была подарена Королевскому музею Онтарио в Канаде, но десятилетиями пролежала без движения в ящике стола, пока на нее не обратил внимание Кристофер Уэйлен, палеонтолог из Американского музея естествознания в Нью-Йорке, который разглядел под микроскопом маленькие присоски. Шанс на то, что столь крошечные элементы сохранятся на окаменелости, чрезвычайно мал, отмечает Уэйлен.

Уэлен и его коллеги утверждают, что изученная ими окаменелость представляет собой древнейшего из известных предков вампироподов — группы, в которую входят кальмары-вампиры и осьминоги. Это отодвигает самые ранние свидетельства появления этой группы на 82 млн лет. Вид был назван Syllipsimopodi bideni в ознаменовании начала президентства Джо Байдена, потому что ученые тогда «были воодушевлены его планами по борьбе с изменением климата и финансированию научных исследований», как выразился Уэйлен.

Байден — далеко не первый президент, в честь которого назван какой-либо вид. Так, в честь президента Дональда Трампа были названы червяк и мотылек, а имя Барака Обамы было присвоено сразу девяти видам, в числе которых имеются рыбы и лишайники.