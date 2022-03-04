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4 марта

Ученые развеяли миф о шоколаде

Мария Иванова

Темный шоколад не вреден для людей, страдающих диабетом второго типа, а, напротив, может принести им пользу, пишет Daily Express.

Ученые развеяли миф о шоколаде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Таблоид ссылается на научное издание The Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives, где опубликованы результаты проведенного недавно исследования. Ученые установили, что какао, содержащееся в темном шоколаде, помогает бороться с инсулиновой резистентностью. Этот продукт стимулирует секрецию инсулина и улучшает толерантность к глюкозе.

Инсулиновая резистентность связана с диабетом второго типа. Организм человека при этом не вырабатывает должное количество инсулина или же клетки не могут использовать его. В результате уровень сахар в крови повышается.

Больным диабетом второго типа не рекомендуется есть сладкое, в том числе (как до сих пор считалось) шоколад.

Наука,Миф,
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