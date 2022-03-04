Ученые развеяли миф о шоколаде

Темный шоколад не вреден для людей, страдающих диабетом второго типа, а, напротив, может принести им пользу, пишет Daily Express.
Таблоид ссылается на научное издание The Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives, где опубликованы результаты проведенного недавно исследования. Ученые установили, что какао, содержащееся в темном шоколаде, помогает бороться с инсулиновой резистентностью. Этот продукт стимулирует секрецию инсулина и улучшает толерантность к глюкозе.
Инсулиновая резистентность связана с диабетом второго типа. Организм человека при этом не вырабатывает должное количество инсулина или же клетки не могут использовать его. В результате уровень сахар в крови повышается.
Больным диабетом второго типа не рекомендуется есть сладкое, в том числе (как до сих пор считалось) шоколад.