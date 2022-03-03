Впервые обнаружены потоки теплого ветра от нейтронной звезды

Астрономы впервые обнаружили мощные потоки горячего и холодного ветра от нейтронной звезды, которая поглощает материю от соседней звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Маломассивные рентгеновские двойные системы (LMXB) — это системы, содержащие нейтронную звезду или черную дыру. Они подпитываются материалом, который аккрецирует от соседней звезды. Большая часть аккреции происходит во время сильных извержений, когда система резко увеличивает яркость. В то же время часть материала, который закручивается по спирали, выбрасывается обратно в космос в виде ветра и струй.

До сих пор в рентгеновских двойных системах наблюдались ветры горячего и холодного газа, несмотря на то, что наиболее распространенным признаком истечение вещества из астрономических объектов связаны с теплым газом. Исследователи изучили выбросы рентгеновской двойной системы, известной как Swift J1858. Они использовали комбинацию телескопов, в том числе космический телескоп Хаббла (HST) НАСА, спутник XMM-Newton Европейского космического агентства, Очень Большой Телескоп (VLT) и испанский Gran Telescopio Canarias (GTC).