Впервые обнаружены потоки теплого ветра от нейтронной звезды

Астрономы впервые обнаружили мощные потоки горячего и холодного ветра от нейтронной звезды, которая поглощает материю от соседней звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Маломассивные рентгеновские двойные системы (LMXB) — это системы, содержащие нейтронную звезду или черную дыру. Они подпитываются материалом, который аккрецирует от соседней звезды. Большая часть аккреции происходит во время сильных извержений, когда система резко увеличивает яркость. В то же время часть материала, который закручивается по спирали, выбрасывается обратно в космос в виде ветра и струй.
До сих пор в рентгеновских двойных системах наблюдались ветры горячего и холодного газа, несмотря на то, что наиболее распространенным признаком истечение вещества из астрономических объектов связаны с теплым газом. Исследователи изучили выбросы рентгеновской двойной системы, известной как Swift J1858. Они использовали комбинацию телескопов, в том числе космический телескоп Хаббла (HST) НАСА, спутник XMM-Newton Европейского космического агентства, Очень Большой Телескоп (VLT) и испанский Gran Telescopio Canarias (GTC).
Астрономы обнаружили постоянные признаки теплого ветра в ультрафиолетовом диапазоне длин волн, возникающие в то же время, что и признаки холодного ветра в оптических длинах волн. Только еще одна система — рентгеновская двойная черная дыра V404 Cyg — продемонстрировала аналогичные свойства. Ученые также смогли изучить временную эволюцию вытекающего газа. Они обнаружили, что на теплый ветер не влияли сильные колебания яркости системы. Отсутствие такого отклика ранее было неподтвержденным теоретическим предсказанием, основанным на сложном моделировании.