Астрономы обнаружили на планете WASP-121b облака из железа

"Очень интересно изучать такие объекты, как WASP-121b, которые сильно отличаются от планет в нашей Солнечной системе, потому что они позволяют нам увидеть, как ведет себя атмосфера в экстремальных условиях", — говорит один из соавторов статьи Джоанна Барстоу, исследователь из Открытого университета в Великобритании.

Водяные молекулы, распадающиеся на атомы водорода и кислорода под действием жара на дневной стороне, рекомбинируют затем в условиях более низких температур на ночной стороне, образуя водяной пар, но он вновь затем оказывается на дневной стороне под действием тех же ветров, распадается на атомы и т.д. Температура на ночной стороне во время этого цикла никогда не оказывается достаточно низкой для образования водяных облаков, однако это не значит, что облака на этой планете не образуются вообще. Пусть водяные облака там и не образуются, но зато образуются облака из металлов: железо, магний, хром и ванадий пребывают в газообразном состоянии на дневной стороне планеты, а вот на ночной становится достаточно "прохладно" для того, чтобы эти металлы конденсировались в облака. И помимо металлических облаков исследователи нашли также признаки того, что на WASP-121b, возможно, выпадают дожди в виде жидких драгоценных камней.