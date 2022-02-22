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12 минут назад

Телескоп Уэбба оказался способен найти инопланетную цивилизацию

Lenta.ruиещё 2

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) способен выявлять признаки деятельности инопланетных цивилизаций на экзопланетах по атмосферному загрязнению. Об этом сообщаетcя в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv. Кратко об исследовании рассказывает издание Universe Today.

Телескоп Уэбба оказался способен найти инопланетную цивилизацию
Фото: ©NASA©NASA

В качестве потенциальной техносигнатуры, указывающей на присутствие развитой инопланетной цивилизации, специалисты предложили хлорфторуглероды (ХФУ) — соединения, которые производятся в промышленных масштабах в качестве хладагентов и чистящих средств. ХФУ привели к возникновению озоновой дыры и являются мощными парниковыми газами. Показано, что эти вещества способны произвести отчетливый сигнал, заметный при наблюдении за экзопланетами с помощью космического телескопа с высоким разрешением.

Как пишут авторы работы, JWST может добиться большего успеха, если будет наблюдать за звездами спектрального класса М, то есть красными карликами. Они достаточно тусклые, чтобы не заглушать техносигнатурные сигналы. Примером такой звезды является TRAPPIST-1, расположенная в 40 световых годах от Земли и имеющая несколько землеподобных планет. Наоборот, солнцеподобные звезды, относящиеся к классу G, слишком яркие, чтобы можно было различить ХФУ.

Несмотря на то, что красные карлики производят мощные вспышки, способные уничтожить жизнь на экзопланетах, с возрастом они становятся более спокойными, что допускает существование живых организмов и их эволюции в разумные формы жизни.

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