Раскрыт возраст безвозвратного старения мозга

Ученые из Гейдельбергского университета в Германии в ходе эксперимента определили причины и время, когда начинает стареть мозг. Было проведено исследование, посвященное проблемам человеческого поведения в разных возрастных категориях, в котором приняли участие 1,2 миллиона добровольцев.

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Участники должны были пройти небольшой интерактив: им предоставили клавиши для соотнесения слов и изображений на панели гаджета. Специалисты выяснили, что когнитивные способности не коррелируют с замедлением реакции, так как у людей после 20 лет более медленное воздействие на внешние факторы.

Исследователи считают, что с возрастом у людей появляется осознанность. Они становятся более осторожными в своем решении, чтобы не допускать ошибок. Ответственно подходят к выбору и достаточно вдумчивы. Поэтому медленная реакция во время интерактива связана с замедляющимися двигательными процессами у людей старшего возраста.

Существует мнение среди ученых, что замедленная реакция связана с уменьшением умственной деятельности. Поэтому если человек в возрасте до 60 лет будет часто рефлексировать, его умственные способности не будут снижаться, передает Nature Human Behavior.