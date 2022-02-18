Ученые доказали существование гравитационного замедления времени

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США установили, что гравитационное замедление времени применимо даже к микрообъектам, которые подчиняются законам квантовой физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи основывались на одном из заключений общей теории относительности, которое гласит, что время в присутствии гравитационных полей разной силы и при движении с большой скоростью течет неоднородно. Это ранее подтверждалось с помощью других научных экспериментов. В новой работе специалистов интересовало то, как эта теория проявляется на объектах микромира, который подчиняется законам квантовой физики.

Команда физиков под руководством Йе Цзюня смогла зафиксировать это явление с помощью специальных атомных часов, в которых можно было контролировать перемещение частиц. Этот аппарат помог измерить частоту колебаний нескольких сотен тысяч атомов стронция-87. Затем ученые сопоставили полученные данные, и выяснилось, что гравитационное замедление времени может быть применимо и к таким микрообъектам.

Специалисты считают, что проведенная работа поможет лучше понять, почему современные положения квантовой физики и теории относительности взаимоисключают друг друга. Кроме того, добавили физики, их разработка модернизированных атомных часов позволит добиться более точных данных в будущих исследованиях.