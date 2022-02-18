В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
7 часов назад

Ученые доказали существование гравитационного замедления времени

Lenta.ruиещё 1

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США установили, что гравитационное замедление времени применимо даже к микрообъектам, которые подчиняются законам квантовой физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые доказали существование гравитационного замедления времени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи основывались на одном из заключений общей теории относительности, которое гласит, что время в присутствии гравитационных полей разной силы и при движении с большой скоростью течет неоднородно. Это ранее подтверждалось с помощью других научных экспериментов. В новой работе специалистов интересовало то, как эта теория проявляется на объектах микромира, который подчиняется законам квантовой физики.

Команда физиков под руководством Йе Цзюня смогла зафиксировать это явление с помощью специальных атомных часов, в которых можно было контролировать перемещение частиц. Этот аппарат помог измерить частоту колебаний нескольких сотен тысяч атомов стронция-87. Затем ученые сопоставили полученные данные, и выяснилось, что гравитационное замедление времени может быть применимо и к таким микрообъектам.

Специалисты считают, что проведенная работа поможет лучше понять, почему современные положения квантовой физики и теории относительности взаимоисключают друг друга. Кроме того, добавили физики, их разработка модернизированных атомных часов позволит добиться более точных данных в будущих исследованиях.

В мае 2021 года астрономы создали наиболее полную карту темной материи во Вселенной, которая выявила, что гравитация внутри космических пустот не подчиняется теории относительности.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители